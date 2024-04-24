الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات تمت تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.


وأوضحت دائرة الأوقاف أن المئات من المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، في اليوم الثاني من عيد "الفصح اليهودي"، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.-(بترا)

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