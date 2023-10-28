السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ماسك يرد على حملة تزويد غزة بالانترنت.. لم يتصل بنا أحد

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غزة
رد الملياردير ومالك ستارلينك للانترنت ومنصة "إكس" ايلون ماسك على مطالبات دولية  بتوصيل الانترنت الفضائي " Starlink"، إلى غزة بعد قطع قوات الاحتلال الصهيوني كل الاتصالات عنها منذ فجر أمس الجمعة لتتركها في عتمة رقمية  وعادية.اضافة اعلان

 وجاء رد ماسك بمنشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بعد تصدر هشتاج #starlinkforgaza أمس منصات التواصل الإجتماعى، حيث قال فى رده على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".


وفقد قطاع غزة التواصل مع العالم منذ فجر أمس الجمعة حيث قام الكيان الصهيوني بعزلها رقميا عن العالم كي لا تفضح جرائمه، ويضاف لذلك قطع الكهرباء والماء والوقود، في محاولة للضغط على حركة المقاومة حماس، وتنفيذ مذابح يومية بقصف جوي لا يتوقف راح ضحيته حتى هذه اللحظة أكثر من 7 الآف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
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