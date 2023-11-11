السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ماكرون: لا مبرر لقتل الأطفال والنساء في غزة.. ولا شرعية للقصف

"بينما نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف". يقول ماكرون
"بينما نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف". يقول ماكرون
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إسرائيل إلى التوقف عن قتل الأطفال والنساء في قطاع غزة،  قائلاً إنه "لا يوجد مبرر أو شرعية" للقصف. اضافة اعلان

وفي مقابلة حصرية أجراها في قصر الإليزيه مع قناة "BBC" البريطانية، قال الرئيس الفرنسي: "بينما نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف" في غزة.

وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن ينضم إليه زعماء آخرون- وضمن ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- في دعوته إلى وقف إطلاق النار، أجاب: "آمل أن يفعلوا ذلك". 

يأتي ذلك فيما وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل تعليق الهجمات لمدة 4 ساعات يومياً للسماح للمدنيين في شمال غزة بالمغادرة بأنه "ساخر وقاسٍ للغاية".

جاء ذلك في تصريح أدلت به للصحفيين، الجمعة، في أديليد الأسترالية.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المتزايدة، قالت ألبانيز: "هناك قصف مستمر على قطاع غزة، هذه القطعة الصغيرة من الأرض حيث الناس محاصرون والدمار هائل".

وأضافت: "يتم إسقاط 6 آلاف قنبلة أسبوعياً على غزة، لن تكون هناك عودة إلى الوراء بعد ما فعلته إسرائيل بالقطاع".

وأوضحت: "وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات للسماح للناس بالتنفس وتذكيرهم كيف ستكون الحياة دون قصف قبل أن نبدأ بالقصف مرة أخرى (..) هذا أمر ساخر وقاسٍ للغاية". 

وأعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل وافقت على وقف هجماتها في شمال قطاع غزة لمدة 4 ساعات يومياً، رغم أن هذه الخطوة تنفذها إسرائيل منذ أيام بالفعل لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب.

غير أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أفاد مراراً بوجود بلاغات عن جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت إسرائيل أعلنتها "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

ومنذ 35 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استشهد 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً، وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية. 

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