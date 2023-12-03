الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ماكرون: هل يعتقد أحد أن القضاء على حماس بالكامل ممكن؟

أمير قطر أكد لماكرون "أهمية مواصلة الجهود المشتركة لضمان العودة إلى التهدئة
أمير قطر أكد لماكرون "أهمية مواصلة الجهود المشتركة لضمان العودة إلى التهدئة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023،  أنه في طريقه إلى قطر سعياً لاستئناف الهدنة التي استمرت 7 أيام وانتهت صباح الجمعة.

اضافة اعلان


وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ في دبي بالإمارات: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات".


وحث تل أبيب على توضيح الهدف الذي وضعته والمتمثل في القضاء على حركة حماس، محذراً من حرب لا نهاية لها. 


كما قال الرئيس الفرنسي إن مواجهة ما سماه الإرهاب ليس عبارة عن قصف منهجي ومتواصل، وإن الرد على هجمات حماس ليس القضاء على منطقة بأكملها أو قصف البنى التحتية المدنية بأكملها. 


وتابع ماكرون أن الأمن الدائم لإسرائيل لا يمكن ضمانه إذا أُرسي "على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة"، داعياً إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق حل الدولتين.


ودعا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق كل المحتجزين لدى حركة حماس، وإيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه متوجه إلى قطر للمساعدة في إرساء هدنة جديدة تفضي إلى وقف إطلاق النار.


يأتي ذلك في الوقت الذي صرّح فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي "أنه من أجل تحقيق أهداف الحرب، سنواصل القتال بقوة".


وقال نتنياهو: "هناك خلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية، ولكن في كثير من الأحيان ننجح في إقناعهم، هذه حربنا ويجب علينا نحن اتخاذ القرار". 


وأشار نتنياهو إلى أن "المفاوضات كانت صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة، والمهمة لم تنجَز بعد، ونواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن".

 

وأوضح نتنياهو أن " القتال مستمر، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها، ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة، وسنحقق الحسم في الجبهة الجنوبية مقابل غزة ومواجهة وردع حزب الله في الجبهة الشمالية".  

 

ماكرون في الدوحة لبحث أزمة الحرب على غزة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان "العودة إلى التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة.


جاء ذلك خلال مباحثات أمير قطر وماكرون في قصر الوسيل مساء السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، أكد خلالها "ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية"، حسب بيان للديوان الأميري.


وقال البيان إن القائدين تبادلا الآراء "حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".


وأوضح البيان أن أمير قطر أكد لماكرون "أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان العودة إلى التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة". -عربي بوست

 

اقرأ أيضاً: 

ماكرون: لا مبرر لقتل الأطفال والنساء في غزة.. ولا شرعية للقصف

5 أسباب وراء تمرد ماكرون على حكومة نتنياهو وحلفائها

الملك لماكرون: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة سيفاقم من حجم الكارثة الإنسانية

نتنياهو غاضب من ماكرون: ما فعلته حماس بغزة ستكرره في باريس

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"سنواصل القتال حتى نحقق كل أهدافنا. سنواصل عملياتنا حتى القضاء على حماس". يقول نتنياهو

نتنياهو: إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل فسوف يدمر لبنان بأكمله (فيديو)

منذ 28 دقيقة
الأردن يدين اقتحام الأقصى ويحذر

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ3 ساعة
ندوة نظمتها جامعة قطر

ندوة: 60 مليار دولار خسائر إسرائيل من حربها على غزة

منذ4 ساعة
الكاتب الأميركي توماس فريدمان

فريدمان يحذر إسرائيل من الغوص في وحل غزة

منذ4 ساعة
خبراء إسرائيليون: حماس بعيدة عن الانكسار

خبراء إسرائيليون: حماس بعيدة عن الانكسار

منذ4 ساعة
الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

منطلقات موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 