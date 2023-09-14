ما أعلن بختام قمة زعيمي روسيا وكوريا الشمالية يقلق أميركا وحلفاءها وما لم يعلن يقلقهم أكثر

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رغم أن ما تمخض عن زيارة الزعيم كيم جونغ لروسيا وما نتج عن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقلق الغرب وتحديدا الولايات المتحدة بالاضافة الى حلفائها الاسيويين وأبرزهم كوريا الجنوبية واليابان، الا أن ما تم بحثه بين الزعيمين ولم يعلن عنه هو القلق الحقيقي.ولم يخف مسؤولون من الجانبين الروسي والكوري الشمالي حتى قبل ساعات من الزيارة للزعيم جونغ لروسيا أنه لن يتم الافصاح عن بعض تفاصيل مباحثات القمة التي تهم البلدين، في اشارة إلى رفع منسوب الفضول لدى الخصوم.وفي ظل الضبابية المتوقعة من الولايات المتحدة استبقت الاحداث وبنت توقعات وعلى اساسها صدرت تصريحات على لسان أكثر من مسؤول أميركي بأن جل اهتمام الولايات المتحدة يتركز على منع الأسلحة الكورية الشمالية من الوصول إلى خط المواجهة في أوكرانيا، كما لم تخف كوريا الجنوبية قلقها كذلك قبل لقاء جونغ وبوتين من أن تحصل شقيقتها الكورية على معدات روسية متطورة مقابل بيع أسلحتها لروسيا.ويرى محللون أنه في ظل الوضع "اليائس" الذي تعيشه روسيا، فإن كيم سيكون قادراً على جني ثمن باهظ، وربما يستطيع أن يطلب زيادة الدعم العسكري من روسيا. فقد كان جهاز المخابرات الكوري الجنوبي قال إن وزير الدفاع الروسي اقترح على بلاده والصين وكوريا الشمالية إجراء تدريبات بحرية مشتركة، مماثلة لتلك التي تنفذها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، والتي يكرهها كيم جونغ أون.وهذا الطلب المثير تخشى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، انه كان محور بحث بين جونغ وبوتين، بالاضافة الى بحث امكانية تزويد روسيا بما يطلب الزعيم الكوري الشمالي، من بوتين بتزويد بلاده بتكنولوجيا الأسلحة المتقدمة، لمساعدته على تحقيق اختراقات في برنامجه للأسلحة النووية، إذ إنه ما يزال يكافح من أجل السيطرة على أسلحة استراتيجية رئيسية، وعلى رأسها قمر صناعي للتجسس وغواصة مسلحة نووياً.ومع ذلك، يعتقد مسؤولون في سيول أن التعاون على هذا المستوى غير مرجح، لأنه قد يشكل في نهاية المطاف خطراً استراتيجياً على روسيا.وكان الباحث في المعهد الآسيوي للدراسات السياسية يانغ أوك، اشار إلى أنه حتى لو لم تبع روسيا أسلحة لكوريا الشمالية، فلا يزال بإمكانها تمويل برنامجها النووي. ويقول لان روسيا "قدمت النفط والغذاء لحليفتها، فيمكنها إحياء اقتصاد كوريا الشمالية، والذي بدوره يمكن أن يعزز أيضاً نظام الأسلحة في كوريا الشمالية، مضيفا إنه مصدر دخل إضافي بالنسبة لهم لم يكن لديهم".ويقول يانغ، الخبير في الاستراتيجية العسكرية وأنظمة الأسلحة: "قمنا على مدى 15 عاماً ببناء شبكة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمنعها من تطوير أسلحة الدمار الشامل والاتجار بها، والآن قد تكون روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، سبباً في انهيار هذا النظام برمته".ومع تشديد العقوبات، أصبحت كوريا الشمالية تعتمد بشكل متزايد على الصين لغض الطرف عن أولئك الذين ينتهكون العقوبات. وعلى مدى العام الماضي، رفضت بكين معاقبة كوريا الشمالية على تجارب الأسلحة التي أجرتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يعني أنها تمكنت من تطوير ترسانتها النووية دون عواقب وخيمة.وتوفر كوريا الشمالية لبكين منطقة فاصلة ذات أهمية كبيرة بينها وبين القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مما يعني أنها تدفع لإبقاء بيونغ يانغ واقفة على قدميها.لكن بيونغ يانغ كانت دائما تشعر بعدم الارتياح إزاء الاعتماد المفرط على الصين وحدها، ومع سعي روسيا للبحث عن حلفاء، فإن ذلك يمنح كيم الفرصة لتنويع شبكة دعمه.ووفق محللين فإنه مع يأس روسيا الشديد، قد يشعر الزعيم الكوري الشمالي أن بإمكانه الحصول على تنازلات أكبر من موسكو مما يستطيع أن يحصل عليه من بكين، وربما يوافق بوتين على التزام الصمت في مواجهة التجربة النووية التي تجريها كوريا الشمالية، في حين قد تكون هذه خطوة غير مرحب بها بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينج.وقال الدكتور برنارد لو من كلية "إس راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة: "خلال الحرب الباردة، كانت كوريا الشمالية تلعب دور الروس في مواجهة الصينيين، وهو ما يشبه إلى حد كبير الطريقة التي يلعب بها الأطفال دور آبائهم في مواجهة بعضهم البعض".وتنفي كوريا الشمالية وروسيا حتى الآن كل ما يشير إلى أنهما تتطلعان إلى تجارة الأسلحة، ومن غير المرجح أن يرغب أي منهما في أن تصبح هذه الصفقة شأناً عاماً.ومن القضايا التي أعلن رسميا أمس انها طرحت بلقاء الزعيمين الكوري الشمالي والروسي هي قبول بوتين دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية، وجهّها إليه خلال القمّة التي جمعتهما في روسيا أول من أمس، بالتزامن حذّرت اليابان من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس أن كيم كان وجه الدعوة لبوتين أثناء محادثاتهما في روسيا، وأنه قبلها، وجدّد التأكيد على رغبته بالمضي قدما في توطيد أواصر الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ، دون أن تذكر الوكالة موعدا محتملا للزيارة.وأضافت الوكالة الرسمية أن كيم أبلغ بوتين بأن اجتماعهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد، وأنه عبر عن استعداده إقامة علاقات مستقرة مع روسيا على مدار المائة عام المقبلة، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يواصل كيم زيارته بتفقد منشآت إنتاج عسكرية.وكان الرئيس الروسي استقبل الزعيم الكوري الشمالي أول من أمس في قاعدة فوستوشني أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، قبل أن يعقد الزعيمان محادثاتهما التي "أكدا فيها تعزيز علاقات التعاون والصداقة".ونقلت وسائل إعلام ووكالات روسية تعهد بوتين بمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية، بينما أبدى كيم اهتماما كبيرا بهندسة الفضاء، وتأكيد دعمه لموسكو بالقول "روسيا تخوض حربا مقدسة ضد الغرب. البلدان سيحاربان معا الإمبريالية" وأضاف "نحن واثقون من أن جيش روسيا وشعبها سيحققان بالتأكيد نصرا كبيرا في النضال المقدس لمعاقبة تجمع الشر".كما قال بوتين للصحفيين في وقت لاحق إنّه يرى "إمكانات" للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والباليستية.وغداة لقاء كيم بوتين، وجهت اليابان أمس تحذيرا من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تحول دون إبرامها صفقات أسلحة.وقال وزير الخارجية الياباني الجديد يوكو كاميكاوا للصحفيين إنّ بلاده "تتابع بقلق" المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ بسبب "احتمال أن تفضي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن على إبرام أيّ صفقة تتعلق بالأسلحة مع كوريا الشمالية".وكان مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون عبروا أمس عن قلقهم من أن كيم قد يزود روسيا بالأسلحة، وإمكانية أنّ تهتم موسكو بشراء ذخائر كورية شمالية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.وقالت الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس بايدن "لن تتردد" في فرض عقوبات إضافية على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة، مشيرة إلى أن من "المثير للقلق" حديث موسكو عن التعاون مع بيونغ يانغ في خطط من المحتمل أن تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.-(وكالات)