ما الجديد بجعبة بلينكن في زيارته الجديدة للمنطقة؟

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مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس جولة جديدة بالمنطقة تشمل الكيان المحتل يتساءل مراقبون ما الذي يحمله المسؤول الأميركي من جديد بشأن الحرب على غزة؟.ويرى محللون أن هدف الزيارة الأساسي هو تفادي توسع رقعة الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، والتفجيرين في إيران اللذين لم تعلن أي جهة المسؤولية عنهما.وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "لا بلد لديه مصلحة في حصول تصعيد بالمنطقة". في وقت تتزايد فيه الانتقادات للولايات المتحدة لدعمها العسكري الثابت للعدوان الإسرائيلي على القطاع.ولم يضف ميلر تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الزيارة ومجمل محطاتها، إلا أنها ستكون الزيارة الخامسة له للاحتلال والرابعة للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وتزعم الولايات المتحدة أن الضغوط التي مارستها على إسرائيل في الكواليس آتت ثمارها في الأيام الأخيرة، من خلال سماح الاحتلال بدخول شاحنات مساعدات إلى غزة وفتح معبر ثان، بينما يتواصل العدوان على القطاع، وحتى بوتيرة أعلى، الذي أدى إلى المزيد من الدمار والمزيد من الشهداء المدنيين، في ظل انتشار الجوع والأمراض.وكان بلينكن أكد أول من أمس وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تصعيد الصراع في المنطقة، وفق تعبيره.وفي زيارته الأخيرة للاحتلال قبل انتهاء الهدنة بيوم في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحث بلينكن مع قادة الاحتلال فرص تمديد الهدن الإنسانية بالقطاع المحاصر، إلا أنه غادر حينها قبل اندلاع القصف مرة أخرى بدقائق.واتهم مسؤولون إيرانيون الاحتلال والولايات المتحدة بالوقوف خلف اغتيال العاروري و"الاعتداء" قرب مقبرة الشهداء، حيث يرقد سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.وإن كان مسؤول أميركي أكد أن الضربة على العاروري كانت "إسرائيلية"، إلا أن وزارة الخارجية أعلنت أن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال" في التفجيرين في إيران، معتبرة أن "أي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف"، فيما قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ردا على سؤال بهذا الصدد "نحن نركز على القتال مع حماس".ورغم التصعيد في المنطقة إلا أن محللين يرون أن أيا من الأطراف لا يرغب في توسيع دائرة الحرب والخروج بها لما بعد حدود قطاع غزة.ويدلل الخبراء بذلك على ما أدلت به جماعة حزب الله اللبنانية من تصريحات، وكذلك جيش الاحتلال معظمها يشير إلى أنهما يريدان تجنب المخاطرة بتوسيع أكبر لنطاق الحرب.ومن بين تلك التصريحات ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه في بيروت مساء أول من أمس، وقال فيه إن قتل العاروري "جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها".وحذر نصر الله من أن جماعته ستقاتل حتى النهاية إذا اختار الاحتلال توسيع الحرب إلى لبنان، لكنه لم يوجه تهديدات محددة بأي تحرك ضد الكيان دعما لحماس، ما برد الكيان ودعاه لتصريحات مماثلة على لسان مسؤوليه.وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين عند سؤاله عن خطاب نصر الله "لم نر حزب الله يهب سريعا لدعم حماس ومساعدتها". فيما أشار مسؤول أميركي آخر، تحدث إلى الصحفيين مشترطا عدم كشف هويته، إلى أن حزب الله وإسرائيل لا يرغبان في دخول حرب. وتابع المسؤول "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".يذكر أن دولا عديدة، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في جامعة الدول العربية، تعتبر حزب الله أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. كما حظرت ألمانيا نشاطه على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".يشار إلى أن بلينكن والرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حضروا اجتماعات مجلس الحرب في تل أبيب خلال زيارتهم للكيان المحتل.وأتت الزيارات الأميركية للمنطقة في إطار دعم الاحتلال، وبحث صفقات تبادل الأسرى والحد من التصعيد بالمنطقة، وفق أهدافها المعلنة. -(وكالات)