 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما السبب الحقيقي وراء انخراط جيل "Z" في مظاهرات الجامعات الأميركية؟؟

مظاهرات الجامعات الأميركية
جانب من المظاهرات التي تشهدها الجامعات الأميركية- صورة أرشيفية

ما السبب الحقيقي وراء انجراف جيل Z بعكس تيار المفاهيم الأميركية، ومن هو المسؤول فعلا عن المظاهرات الطلابية في حرم الجامعات الأميريكة.

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بهذا العنوان نشرت" فوكس نيوز" مقالاً للكاتب والسياسي الأميركي، توم كوبلاند.

 

ويأتي البيان على خلفية اتساع رقعة المظاهرات في الجامعات الأميركية دعما لغزة، ومناهضة للعدوان الذي تشنه" اسرائيل" على غذة منذ السابع من أكتوبر،2023.

 

وتالياً نص البيان:

 

عند مشاهدة الاحتجاجات الأخيرة وأعمال العنف في حرم الجامعات، يتعين على المرء أن يسأل "أين يتواجد الكبار في الغرفة؟". مجالس الإدارة والإداريون وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأولياء الأمور جميعهم منخرطون في التيار؛ إذ أن هناك من قام بتعليم هؤلاء الأطفال هذا النوع من السلوك إما بنشاط أو بإهمال.

نحن الجيل الأصغر بين جيل الطفرة السكانية وجيل الألفية. لقد افتقدنا فضيحة ووترغيت وفيتنام، لكننا نشأنا في فترة الثمانينات والتسعينات المزدهرة. كانت تجاربنا التاريخية الرئيسية هي الرؤساء الجمهوريين، وسقوط جدار برلين. لقد وجدنا الإنترنت قبل فترة طويلة من وصول الجيل Z إليه. وكان لدينا أفضل الموسيقى، اسألنا فقط.

ولكن بينما ناضلنا لحماية بلدنا بعد أحداث 11 سبتمبر وكافحنا للحفاظ على وظائفنا ومنازلنا في فترة الركود الكبير، فقد أبعدنا أعيننا عن الكرة كآباء ومعلمين.

لقد وقفنا كآباء مع أطفالنا ضد معلميهم، من التساهل معهم بالواجبات المنزلية إلى الغش. وهبطنا بالمظلات لإنقاذهم من التعاسة والنضال وظلم الحياة. ويؤكد معظم المعلمين الذين تحدثت معهم على أن الآباء المتسلطين أصبحوا الآن أسوأ بكثير مما كانوا عليه قبل 30 عاماً.

ولم نكن ننتبه إلى ما كان يتم تدريسه في الفصل الدراسي. لقد استغرق الأمر كوفيد-19 و"التعلم عبر الإنترنت" حتى ندرك كأباء أن أطفالنا يتم تلقينهم عقيدة وليس تعليمًا.

وقد كان يتم رمي الكتب الكلاسيكية، ليس فقط شكسبير و"توم سوير"، بل أيضاً الكتب الفائزة في نيوبيري وكالديكوت من النافذة. بينما يتم تدريس التاريخ الأمريكي على أنه لا شيء سوى العنصرية والاستغلال والطغيان والقمع. وقد اندهش العديد من آباء الجيل X من هذا لأننا توقفنا عن الاهتمام.

إن آباء الجيل العاشر من المجموعة الحالية من طلاب الجامعات هم أيضًا أساتذتهم وإداريوهم. وكقادة للمدارس والجامعات، فقد بذلوا قصارى جهدهم "للتعامل مع الأمر" واتباع كل اتجاه في نظرية السباق النقدي، وDEI( التنوع والمساواة والشمولية)، والتكنولوجيا في المدارس، واللعب في التعلم وغير ذلك الكثير.

فما الذي أحدثه فشلنا كآباء ومعلمين من الجيل العاشر؟

لقد ظل تصنيفنا الدولي للتعليم راكدًا لمدة عقدين من الزمن. وإذا كان الجيل Z كسولا، فإننا لم نحاسبهم. ويعاني شبابنا من القلق الشديد، وانخفاض احترام الذات، وعدم القدرة على التكيف والشعور بالاستحقاق. إن جامعاتنا عبارة عن مستنقعات بيروقراطية من كراهية النخبة الذاتية، والتلقين المستوحى من الماركسية، والعقول المنغلقة.

إنّ الجيل X ليس "المسؤول" بالكامل عن الاضطرابات الحالية في الحرم الجامعي لدينا. وبدلًا من مهاجمة جيل Z بسبب تصرفاته، ربما ينبغي لنا أن نأخذ سطرًا من أغنية مايكل جاكسون الناجحة عام 1988 ونبدأ بأغنية "The Man in the Mirror"، بمعنى أن ننظر لأنفسنا بالمرآة كي نستطيع أن نفهم دوافع هذا الجيل.

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