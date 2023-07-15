السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ما هو عرض "الشعر الرمادي" الذي طرحه بوتين و رفضه بريغوجين؟

بوتين و بريغوجين
بوتين و بريغوجين
في خطوة مفاجئة، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "سعى وفشل" في استبدال يفغيني بريغوجين كزعيم لمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بعد أن رفض قائد المجموعة اقتراحه خلال اجتماع في الكرملين الشهر الماضي.اضافة اعلان

وسبق أن توالت الأخبار عن ترشيح فلاديمير بوتين للقيادي البارز في "فاغنر" أندريه تروشيف لقيادة المجموعة، لكن المثير للاهتمام هو أن الرئيس الروسي اعترف بأنه اقترح ذلك على بريغوجين شخصيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه بوتين في الكرملين مع بريغوجين و35 من قادة "فاغنر" في الكرملين، بعد التمرد قصير الأمد الذي شنوه على سلطات الجيش الروسي، وسعى للتفاوض على شروط استمرار مشاركة المجموعة في حرب أوكرانيا.

وقال بوتين إنه عرض على بريغوجين خلال الاجتماع خيار السماح لمقاتلي "فاغنر" بمواصلة الخدمة في أوكرانيا، تحت قيادة "سيدوي"، وهو ما يعني "الشعر الرمادي" باللغة الروسية، في إشارة إلى تروشيف بدلا من بريغوجين


وأضاف: "يمكن لهم التجمع في مكان واحد والاستمرار في الخدمة. لن يتغير شيء بالنسبة لهم. سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الفعلي طوال هذا الوقت".

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "العرض قوبل ببعض الدعم من قادة فاغنر"، موضحا: "أومأ الكثير منهم برؤوسهم عندما قلت هذا، لكن بريغوجين، الذي كان جالسا أمامهم ولم ير (رد فعلهم)، قال: (لا، لن يوافق الرجال على هذا القرار)".

ويبدو أن المقابلة جزء من جهد أوسع من قبل الكرملين لكسب ولاء قادة فاغنر، بالتزامن مع محاولات لتشويه سمعة بريغوجين، من خلال تسريب معلومات وصور حساسة ومحرجة له.

واعتبر محللون أن تمرد فاغنر "كشف ضعف بوتين وعدم قدرته على إدارة الصراعات بين مختلف اللاعبين في نظامه".

وقال الباحث السياسي دارا ماسيكوت لصحيفة "غارديان" البريطانية، إن "نسخة بوتين للأحداث تشير إلى أنه يمكن أن يحظر فاغنر في أي لحظة، بينما كان يسعى إلى خلق شقاق بين بريغوجين ومقاتليه".
وأضاف: "(بوتين يقول) سأفصل بريغوجين عن فاغنر ومقاتليها، التي ما زلت بحاجة إليهم. ما زلت بحاجة إلى هذه الأداة. أنا لست بحاجة إلى الرجل كثيرا".

من جانب آخر، قال المستشار السياسي كاتب الخطابات السابق لبوتين عباس غالياموف، إن "حقيقة لقاء الاثنين أظهرت أن بوتين كان على استعداد لتسوية الأزمة مع بريغوجين"، بعد التمرد الذي وقع في 24 يونيو الماضي.

وتابع: "لا يزال الطرفان بحاجة إلى بعضهما البعض"، لكنه أضاف أن "تصريحات بوتين إلى كومرسانت والحملة الإعلامية ضد بريغوجين، تشير إلى أن الجانبين لم يتوصلا إلى أرضية مشتركة".
واستطرد غالياموف: "إذا وضع بوتين وبريغوجين مشاعرهما جانبا، فمن المنطقي أن كلا اللاعبين يفضلان السلام حتى تتمكن روسيا من استخدام قوات فاغنر في أوكرانيا. كلا الجانبين بحاجة إلى بعضهما البعض".

وقال: "الهدف الأسمى بالنسبة لبوتين هو الحرب في أوكرانيا، بينما يعرف بريغوجين أنه من دون الرئيس، يكون موقفه متزعزعا للغاية".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنه "تم تهميش فاغنر إلى حد كبير في أوكرانيا، وهو الاتجاه الذي بدأ بعد إعلان المجموعة الانسحاب في مايو، بعد قتال رئيسي في مدينة باخموت".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الخميس: "في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاغنر تشارك بأي مهمة لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "غالبية مقاتلي فاغنر بقوا في أوكرانيا التي تحتلها روسيا، حيث تمركزوا قبل التمرد".
252239

وزير الدفاع البريطاني لأوكرانيا: لسنا «متجر أمازون» لإمدادات الاسلحة 13 تموز 2023

اعتُبرت العلكة رمزاً لعبثية النظام الرأسمالي وانعكاسا لثقافة أميركية معادية

تاريخ “العلكة” الدامي في الاتحاد السوفيتي.. مملوءة بالشفرات وتسببت بمجزرة 12 تموز 2023

14 يوليو/تموز 1995، لاجئون من سريبرينيتشا قضوا الليل في الهواء الطلق

مسلمو البوسنة يبكون موتاهم بعد 28 عاماً على مذبحة سريبرينتسا 12 تموز 2023

حلف الناتو واوكرانيا

الانضمام للناتو.. هل خدع الغرب أوكرانيا؟ 12 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)

هل يزور بوتين تركيا قريبا؟

08 تموز 2023
بوتين

"أكثر غضبا وخطورة".. تحليل للغة جسد بوتين بعد تمرد فاغنر

26 حزيران 2023
228762

لمن يستمع سيد الكرملين ؟ الدائرة الضيقة حول بوتين

25 حزيران 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

بوتين: كل مَن سار في طريق الخيانة سيلقى عقابه

24 حزيران 2023
اقرأ أيضا
سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش

سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش

منذ2 ساعة
برق - (تعبيرية)

وفاة 10 أشخاص بسبب البرق في الهند

منذ21 ساعة
قوات أميركية في سوريا

الأميركيون والروس يخاطرون بمواجهة عسكرية في سورية

13 تموز 2023
أعمال العنف في فرنسا

تحذير لا لبس فيه.. إرهاب اليمين المتطرف في فرنسا يتفاقم

13 تموز 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بايدن: يجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة المناخ

13 تموز 2023
00MUSK-TWITTER-videoSixteenByNine3000

نصف مليار دولار".. دعوى جديدة تلاحق "تويتر" لسداد ديونه

13 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ18 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 