متظاهرون يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس تضامناً مع غزة (فيديو)

خرج مئات المتظاهرين في مسيرة بالشوارع المؤدية إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعوا شعارات غاضبة من المجازر المرتكبة في القطاع.



تسبب هذا التحرك الذي رفع شعار "دعوا غزة تعيش" في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة بقطاع غزة.



وسائل إعلام أمريكية أوضحت أن المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قاموا بإغلاق حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك بعد أيام من مظاهرات تسببت بإغلاق الطريق السريع 110 خلال وقت الذروة.



صحيفة "Los Angeles Times" قالت إنه في حوالي الساعة 4:30 مساءً، تجمع حوالي 200 متظاهر في شارع جنوب سيبولفيدا وشارع 92، شمال مدخل المطار مباشرة، وبدأوا في السير نحو مطار لوس أنجلوس. وهتفوا: "دعوا غزة تعيش"، وحملوا لافتة طولها 30 قدماً تحمل هذه الكلمات الثلاث.



إلى ذلك، قدم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن حجم "الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة"، ووضع هذه الأزمة على جدول الأعمال ومناقشتها في مجلس الشيوخ.

🚨#BREAKING: Pro-Palestinian Protesters Shut Down LAX Airport Entrance Causing Significant Traffic Congestion #Losangeles | #California .Currently Dozens of pro-Palestinian protesters and activists are currently marching and occupying the entrance at Los Angeles Airport, pic.twitter.com/J9VPXOYWIw