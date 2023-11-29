الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأمن: جلسة على مستوى وزاري بشأن فلسطين اليوم

مجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط
يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.اضافة اعلان
وسيترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجلسة، فيما يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند تقديم الإحاطة.
إلى ذلك، بعث المندوب الفلسطيني، رياض منصور رسالة الى مجلس الأمن الاثنين الماضي، قال فيها "يجب وقف عدوان الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "الهدنة المؤقتة ليست كافية، وإن وقف إطلاق النار الكامل والمستدام أمر حتمي يجب متابعته بإلحاح مطلق لإنقاذ أرواح المدنيين".
-- (بترا)
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