مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن فلسطين

اضافة اعلان

يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الأردن، مشاورات مغلقة طارئة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".ويناقش الأعضاء التصعيد الأخير للعنف في إسرائيل وغزة، ومن المتوقع أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة إعلامية عن الوضع والجهود المبذولة لتهدئة المواجهة والتوسط لوقف إطلاق النار.يذكر أنه تم الإعلان أمس عن اجتماع المجلس في جلسة خاصة طارئة ولكن تم تغييره لاحقًا إلى جلسة مشاورات طارئة، ولا سيما إن المشاورات تختلف عن الجلسة الخاصة من حيث أنها ليست جلسة رسمية لمجلس الأمن.والفرق الثاني بين الجلسات والمشاورات هو انه لا يجوز إلا لأعضاء المجلس المشاركة في المشاورات، في حين يجوز دعوة الدول الأعضاء التي تتأثر مصالحها بشكل مباشر (مثل فلسطين واسرائيل) للمشاركة في جلسة خاصة وفقا للمادة 37 والمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.يذكر ان الجلسة الشهرية المعتادة للمجلس ستكون يوم 24 من الشهر الحالي والتي ستكون علنية ومفتوحة.-(بترا)