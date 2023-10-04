الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب عزل مكارثي من رئاسته بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210
مجلس النواب عزل مكارثي من رئاسته بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210
عزل مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد شدة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.اضافة اعلان
وبحسب واشنطن بوست،تعد هذه المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب الممتدّ منذ 234 عاما، يصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".
وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.
وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الاثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترمب لعزل رئيس مجلس النواب.
وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.-(بترا)
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