الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب غزة

متظاهرون في فنلندا يرفعون لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، فلسطين حرة"
متظاهرون في فنلندا يرفعون لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، فلسطين حرة"

تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا، اليوم الجمعة، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.


وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

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وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.


وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول.


ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

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