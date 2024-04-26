الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محادثات أميركية صينية حول العديد من القضايا الثنائية

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محادثات أميركية صينية

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله، اليوم الجمعة، بإحراز تقدم خلال بدء جولة من المحادثات مع نظيره الصيني في بكين، وانغ يي، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية.

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وفي زيارته الثانية للصين في أقل من عام، قال بلينكن إنه سيثير قضايا حساسة خلال المحادثات في بكين، ومنها الممارسات التجارية للصين، ودعم بكين لموسكو، فضلا عن قضية تايوان.


وقال بلينكن في افتتاح الاجتماع مع وانغ يي، إنه سيكون "واضحا ومباشرا جدا، آملا في أن يتم أحراز تقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسا الدولتين أميركا والصين".


بدوره، قال وانغ يي، إن العلاقات بين البلدين "بدأت تستقر"، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني الماضي.

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