 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محمود عباس: الوقت حان لوقف جرائم الإبادة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأصدقاء والأشقاء إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية خلال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

اضافة اعلان

 


وقال عباس في كلمته أمام المؤتمر الدولي، الذي استضافته الأردن في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، وما يعانيه في الضفة بما فيها القدس من جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

 


ودعا سيادته مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة إلى الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الفلسطينية الجديدة.

 


وقال الرئيس: الحكومة عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.

 


وشدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة.

 


وجدد الرئيس التأكيد على أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها.

 


وشكر سيادته، الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على الدعوة لهذا المؤتمر الهام لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.


وفيما يلي نص كلمة محمود عباس: 


أتوجه بداية بالشكر لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي الأمين العام أنطونيو غوتيرش، على الدعوة لهذا المؤتمر الهام لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المنكوب والمدمر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما وأشكر جميع القادة وممثلي الوفود والدول والمنظمات المشاركة على تلبيتها نداء الاستغاثة هذا لتقديم ما يمكن من مساعدات إغاثية، علها تبلسم جراح وآلام شعبنا المعذب، في مخيمات النزوح، وتمده بوسائل الإيواء والمياه والكهرباء والخدمات الطبية تمهيداً لعودته لمناطقه التي أُجبر على النزوح منها وعودة بناته وأبنائه للمدارس والجامعات بعد تأهيلها.
نعم أيها الأشقاء والأصدقاء، ألم يحن الوقت بعد، لوقف ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر من جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحرمان من أبسط حقوقه الإنسانية، هذا علاوة على ما يعانيه شعبنا في الضفة الغربية والقدس من جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، وسرقة أرضه وموارده ومقدراته والاعتداء على حريته وكرامته ومقدساته؟
على مدى يومي 26_27 من الشهر الماضي في بروكسل، قامت الحكومة الفلسطينية بعرض برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة، واستعدادها المتواصل للتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وندعو في هذا الصدد، الأشقاء والأصدقاء المشاركين في هذا الاجتماع لدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا المؤتمر.
تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الجديدة، لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء والخدمات الأساس، وفوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة، وكذلك الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل.
ونؤكد مجدداً بأن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها، مع الشكر الجزيل لمن قام بذلك، تمهيداً لتنفيذ حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، بما يحقق الأمن والسلام في منطقتنا والعالم.
نجدد الشكر للقادة ورؤساء الوفود، ونشكر جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكومته وشعب الأردن الشقيق على استضافة هذا المؤتمر، والشكر موصول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر الشقيق على ما تقدمه.
كما نجدد الشكر للقادة ورؤساء الوفود على مشاركتهم ومساعداتهم القيمة ومواقفهم، ولكم جلالة الملك وفخامة الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة جزيل الشكر على الدعوة لهذا المؤتمر الهام.

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

02 حزيران 2024
أعلام فلسطين

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

01 حزيران 2024
WhatsApp Image 2024-05-27 at 4.49.41 AM

40 شهيدا بمجزرة إسرائيلية في رفح الليلة الماضية

27 أيار 2024
وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين

الولايات المتحدة "قلقة" من تهديدات إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية

23 أيار 2024
اقرأ أيضا
نائب الرئيس المالاويساولوس كلاوس تشيليما

وفاة نائب رئيس مالاوي بعد اختفاء طائرته

منذ1 ساعة
وحدة آزوف جزء من الحرس الوطني الأوكراني وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014

توجه أمريكي لرفع حظر الأسلحة عن وحدة عسكرية أوكرانية

منذ1 ساعة
حادثة الطعن

تعرض 4 أساتذة جامعيين أميركيين للطعن في الصين

منذ1 ساعة
مقتل 39 وفقدان 150 مهاجرا في حادث قبالة سواحل اليمن

مقتل 39 وفقدان 150 مهاجرا في حادث قبالة سواحل اليمن

منذ3 ساعة
شهداء غزة-(وكالات)

15 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

منذ6 ساعة
المسيرات الأميركية

تقرير: المسيرات الأميركية تجمع معلومات لا تستطيع نظيرتها الإسرائيلية جمعها

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

من يفك عقد الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات | منذ18 ساعة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات | منذ18 ساعة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 