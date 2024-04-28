مخاوف نتنياهو وقادة الاحتلال.. ماذا لو صدرت مذكرات اعتقال دولية بحقهم؟

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عواصم - تشير تقديرات إلى أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيصدر أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي.وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن تداعيات أوامر الاعتقال التي قد تصدر في أيار (مايو) المقبل، "ستكون مدمرة بعدما سينظر لإسرائيل كلها بأنها مجرمة حرب".وكخطوة استباقية، شرعت تل أبيب في عدة إجراءات ضد هذه الخطوة، حيث من المتوقع أن يناقش نتنياهو هذه القضية مع رؤساء دول هولندا والتشيك والنمسا، بحسب القناة 13 في الكيان المحتل، وسيجري وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وسفير تل أبيب لدى واشنطن مايك هرتسوغ، محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بغية الضغط على أميركا لاستخدام حق النقض "الفيتو" سعيا لمنع صدور أوامر الاعتقال.وقدر مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية عميت سيغل، أنه من المستحيل أن يتخذ المدعي العام مثل هذه الخطوة التي وصفها بـ"الدراماتيكية" دون "الضوء الأخضر" من الأميركيين، وهو ما يعكس التأزم المتواصل بالعلاقات بين تل أبيب وواشنطن في وقت حساس للغاية، عشية التوغل البري في رفح.وقالت محللة الشؤون القانونية في القناة 11 الإسرائيلية تمار ألموغ، إن الحكومة الإسرائيلية تبدي قلقها وخشيتها من مغبة أن تؤثر عملية التوغل البري للجيش الإسرائيلي في رفح على الساحة القانونية الدولية ضد إسرائيل، وخاصة في لاهاي، وهو ما قد يدفع المحكمة لإصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.وتجمع التقديرات على أن أوامر الاعتقال ستؤثر مباشرة في اقتصاد إسرائيل والتجارة والطيران والسياحة وعلى المجالات كافة، وعلى صورة إسرائيل في العالم، كما أن التقديرات لا تستبعد أن تدفع مثل هذه الأوامر دولا عدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وعزلها للضغط عليها لوقف الحرب.ويعتقد الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن مسالة صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات سياسية وعسكرية إسرائيل، ينظر إليه في تل أبيب على أنه قضية في غاية الجدية، ويربك الساحة الداخلية للكيان.وأشار شلحت إلى أن المشاورات الإسرائيلية المكثفة لقيادة الجيش ومجلس الحرب ومجلس الأمن القومي وديوان رئيس الوزراء تؤكد أن المسألة جدية، وأن تل أبيب تنظر إلى قرارات الجنائية الدولية بعين من الريبة، حيث سيكون لقرارات المحكمة وأوامر الاعتقال بحال صدرت عنها، تداعيات في إسرائيل على جميع المستويات والأصعدة.ولفت شلحت إلى أن أوامر الاعتقال بمثابة خطوة مهمة تندرج ضمن الضغوطات الدولية والخارجية، التي يعول عليها من أجل وقف الحرب وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، خصوصا أن الضغوطات الداخلية الإسرائيلية تتمحور حول إعادة المختطفين وليس وقف القتال.وأوضح شلحت أن الإدارة الأميركية لا تمارس ضغوطات كافية على إسرائيل لوقف الحرب، فهي لا تعارض الحرب، بل تتباين المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن سير الحرب والعملية البرية العسكرية في رفح.وحيال ذلك، يقول الباحث شلحت "يتم التعويل على الرأي العام الدولي والاحتجاجات بالجامعات حول العالم وخاصة بأميركا، وهو الحراك الذي يقلق إسرائيل"، وهو ما انعكس في تصريحات وتحريض نتنياهو ضد الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية.ويعتقد شلحت أن ما يرشح عن إجراءات قد تتخذها المحكمة الدولية ضد قادة الاحتلال، والاحتجاجات في الجامعات الأميركية التي تعيدنا إلى مشاهد الاحتجاجات التي ساهمت في حينها بإسقاط "نظام الأبارتايد" في جنوب أفريقيا، تعد بمثابة مؤشرات لبداية فرض عزلة دولية على إسرائيل بمختلف الأصعدة والمجالات.وتبنى الطرح ذاته المحلل السياسي الاسرائيلي عكيفا إلدار، الذي يعتقد أن أي قرارات قد تصدر عن المحكمة في لاهاي، وخاصة إذا تضمنت أوامر اعتقال لقيادات إسرائيلية سياسية وعسكرية ستزيد من الضغوطات الخارجية على إسرائيل، التي قد تجد نفسها في عزلة بحال واصلت الصدام مع واشنطن، خصوصا في ظل تأزم العلاقات بين البلدين على خلفية تباين المواقف من عملية عسكرية برية واسعة في رفح.وفيما يخص تداعيات الحديث عن أوامر الاعتقال، أوضح إلدار أن الكثير من الضباط والجنود في الجيش الإسرائيلي أخذوا يستعينون بخدمات طواقم من المحامين، للترافع عنهم وتمثيلهم قبالة لجان الفحص الداخلية ولجان التحقيق التي يجريها الجيش الإسرائيلي، ويعتقد المحلل السياسي أن هذا السعي، يأتي من أجل تحصين ذاتهم من أي مسالة، في حال كانت هناك إجراءات بالمحكمة الدولية ضدهم.وأوضح أن هذا الإجراء يعكس انعدام الثقة ما بين المستوى العسكري والسياسي بإسرائيل، بكل ما يتعلق بتحمل المسؤولية بشأن الحرب، في حال واصلت الجنائية الدولية مناقشة التهم الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وبالإبادة الجماعية حسب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا.ويرى إلدار أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين، قرارات جدية تندرج في سياق الحملة الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، مشيرا إلى أن هناك شبه إجماع بالمشهد السياسي الإسرائيلي بشأن استمرار الحرب، وأن أصوات المعارضة تدفع في اتجاه استمرار الحرب لإطلاق سراح المختطفين وليس إنهاء الحرب والانسحاب من غزة.وأوضح المحلل السياسي ذاته أن الحراك بالداخل الإسرائيلي ضعيف جدا، ويركز على ملف المختطفين، ولا يشكل ضغطا من شأنه أن يجبر حكومة نتنياهو على وقف الحرب، ولفت إلى أن وقفها سيؤدي إلى إنهاء حكومة الطوارئ وتفكيك الائتلاف الحكومي الأساسي، خصوصا أن رئيس "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس "عظمة يهودية" الوزير إيتمار بن غفير، أكدا الانسحاب من الحكومة بحال توقفت الحرب.في السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو غالانت، مشيرة إلى أن نقاشا عاجلا وجديا جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف.وأضافت أن القلق برز بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، بعد تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة".وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام في الكيان المحتل، عبر نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده، وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور المذكرة، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.ووفقا للصحيفة، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو عدد من كبار المسؤولين.وكان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة، مضيفا "لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تغريدة نتنياهو بشأن لاهاي أثارت غضب كبار المسؤولين في إسرائيل، الذين أوضحوا أن "أي بيان قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلا"، معتبرين تغريدة نتنياهو يمكن أن تفسر على أنها تهديد" للمحكمة.يأتي هذا في ظل انعدام ثقة بين نتنياهو وأعضاء في مجلس حربه حول مجريات مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم بني غانتس وغالانت وآيزنكوت، يدعمون التوصل لصفقة مع حماس بينما يعارض نتنياهو ذلك.-(وكالات)