الثلاثاء 29 آب 2023
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مدفيديف: نهاية العالم تقترب

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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم بأنها اقتراب لنهاية العالم Apocalypse.
جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث يعتقد أن ذلك يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في "الناتو".اضافة اعلان
وكتب مدفيديف كذلك أن موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية هو بمثابة ذريعة حرب Casus Belli، ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في "الناتو"، وكان "المجرمون الأوكرانيون" قد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تأييد الغرب لضرب كل ما هو روسي، "بما في ذلك على سبيل المثال القرم". ويتابع مدفيديف: "إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا (أوكرانيا – المحرر)".
ووفقا لمدفيديف، فإن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون "الحق في الحرب" Jus ad bellum ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة من دول "الناتو". وكتب: "إنه أمر محزن للأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب".
وختاما، استشهد السياسي بعدة اقتباسات، بما في ذلك اقتباس من سفر الرؤيا من العهد الجديد، رؤيا يوحنا الإنجيلي، المعروف أيضا باسم "نهاية العالم": "وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت فلا يجدونه، ويشتهون أن يموتوا، فيهرب منهم الموت". (سفر الرؤيا 6:9)
كذلك اقتبس مدفيديف مقتطفات من كلمات فلاديمير لينين: "يتذكروننا طالما كنا نعيق الآخرين"، ثم وجه للسفراء الغربيين كلمات نيكيتا خروشوف: "شئتم أم أبيتم، التاريخ في صالحنا، وسوف ندفنكم".-(روسيا اليوم)
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