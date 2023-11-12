الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤول أممي: الهجمات على مستشفيات غزة بغيضة ويجب أن تتوقف

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة
وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث الليلة الماضية العدوان الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في غزة "بالبغيض"، رافضا وجود أي تبرير لهذا العدوان.اضافة اعلان
وقال غريفيث إنه ما من مبرر للقيام بالهجمات البغيضة حول مرافق الرعاية الصحية في غزة.
وأكد غريفيث بعد تعرض مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، لاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية، "إن الهجمات المروعة على المرافق يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء، مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".
وكتب غريفيث على منصة (اكس) إن "هذه الهجمات غير معقولة وبغيضة، ويجب أن تتوقف"، مشددا على ضرورة أن "تمتع المستشفيات بالقدر الأكبر من الأمان وأن يثق أولئك الذين يحتاجون إليها، بأنها أماكن مأوى وليست للحرب".- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"بينما نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف". يقول ماكرون

ماكرون: لا مبرر لقتل الأطفال والنساء في غزة.. ولا شرعية للقصف

منذ22 ساعة
كتائب القسام

مصادر إسرائيلية تكشف عدد مقاتلي حماس وتؤكد أن الحركة بعيدة عن الانهيار

منذ22 ساعة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- (رويترز)

الرئيس الإيراني: حان وقت الفعل بدل الكلام

منذ23 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

168 دولة مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير.. و5 ضد

منذ24 ساعة
تقرير أممي: إسرائيل تقتل 134 طفلاً في غزة يوميًا

يونيسف: حياة مليون طفل على شفير الهاوية في غزة

منذ24 ساعة
مدرسة تابعة للأونروا تعرضت لقصف إسرائيلي

ارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

10 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ11 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 