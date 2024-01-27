مسؤول أميركي: واشنطن توافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا

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أعطت الحكومة الأميركيّة الضوء الأخضر، لبيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، بحسب واشنطن تايمز.وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز إف-35 مقابل 8 مليارات دولار.وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي.ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو حسبما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.ويفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.- (بترا)