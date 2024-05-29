مسؤول في الاحتلال يقدر استمرار العدوان على غزة لـ 7 أشهر أخرى

اضافة اعلان

وفي مقابلة مع القناة الثانية، ذكر هنغبي أيضًا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على 75٪ من محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.