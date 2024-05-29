 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤول في الاحتلال يقدر استمرار العدوان على غزة لـ 7 أشهر أخرى

تساحي هنغبي
تساحي هنغبي يتحدث عن سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا بنسبة 75%
بيت لحم-معا-قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن "القتال في غزة سيستمر 7 شهور أخرى على الأقل".

وفي مقابلة مع القناة الثانية، ذكر هنغبي أيضًا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على 75٪ من محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.اضافة اعلان
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