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الأربعاء 29 أيار 2024
1:46 م
مسؤول في الاحتلال يقدر استمرار العدوان على غزة لـ 7 أشهر أخرى
تساحي هنغبي يتحدث عن سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا بنسبة 75%
بيت لحم-معا-قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن "القتال في غزة سيستمر 7 شهور أخرى على الأقل".
وفي مقابلة مع القناة الثانية، ذكر هنغبي أيضًا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على 75٪ من محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.
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العدوان على غزة
تساحي هنغبي
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