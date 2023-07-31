الإثنين 31 تموز 2023
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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال - (وكالات)
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح .اضافة اعلان
وأوضحت الدائرة أن المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.
الى ذلك، شهدت البلدة القديمة من القدس المحتلة، إجراءات عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال.-(بترا)
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