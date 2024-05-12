مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.



يشار إلى أن جماعات من المستوطنين المتطرفين دعت عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى بعد غد الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال" الإسرائيلي.- (بترا)