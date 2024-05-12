الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


يشار إلى أن جماعات من المستوطنين المتطرفين دعت عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى بعد غد الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال" الإسرائيلي.- (بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

07 أيار 2024
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

06 أيار 2024
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

24 نيسان 2024
إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في القدس

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في القدس (فيديو)

22 نيسان 2024
اقرأ أيضا
643470

استقالة مسؤول كبير بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي

منذ2 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر شرقي نابلس

منذ2 ساعة
نازحون من رفح

أونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من رفح

منذ3 ساعة
اسرى فلسطينيون

تحقيق ل"سي إن إن".. يكشف انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن غامض بصحراء النقب

منذ20 ساعة
عش دبابير

"عش دبابير" في غزة يصيب 12 جنديا في جيش الاحتلال

منذ21 ساعة
وقفة تضامنية لأجل غزة من إحدى الجامعات الأميركية- أرشيفية

بعد طلابهم.. أساتذة في جامعة أميركية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ15 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ15 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 