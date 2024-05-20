مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى المبارك.-(بترا)