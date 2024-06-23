 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.-(بترا)

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