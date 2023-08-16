الأربعاء 16 آب 2023
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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، التي واصلت فرض إجراءات مشددة والتضييق على دخول المواطنين للمسجد والتنقل بحرية في باحاته وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.اضافة اعلان
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المسجد الأقصى المبارك.-(بترا)
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