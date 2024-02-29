الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

 

اضافة اعلان

 وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.- (بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

الاحتلال يجدد الثكنات العسكرية على السور الغربي للمسجد الأقصى

26 شباط 2024
GG6_nEgWcAA7nl8

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار شرق القدس (فيديو)

22 شباط 2024
اقرأ أيضا
الرئيس الأمريكي جو بايدن

100 ألف ديمقراطي يحتجون على بايدن في الانتخابات التمهيدية

منذ 12 دقيقة
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ 30 ألفا

منذ2 ساعة
وقفة في نيويورك لتأبين بوشنل الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

وقفة في نيويورك لتأبين بوشنل الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

منذ22 ساعة
عناصر من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي

توماس فريدمان: إسرائيل تخسر على 3 جبهات في وقت واحد

منذ23 ساعة
"كنت ملكة".. كيف قطعت فرنسا السلالة الملكية في مدغشقر؟

"كنت ملكة".. كيف قطعت فرنسا السلالة الملكية في مدغشقر؟

28 شباط 2024
مشهد من تمرين عسكري في فرنسا شاركت فيه غواصات في مايو/أيار 2007 (غيتي)

ما هي الغواصات المسيرة؟

28 شباط 2024
افكار و مواقف

ضحايا استبداد "حق النقض- (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

توصيات الأعيان

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس للحقد دواء

سميح المعايطة |اليوم

اختراقات مدروسة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات | منذ14 ساعة
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
محاضرة

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy
 
 