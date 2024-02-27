الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

 

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 وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين وبحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين ووسط منع شرطة الاحتلال دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.- (بترا)


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