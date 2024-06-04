مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن مستوطنين متزمتين اقتحموا المسجد الأقصى ضمن مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في باحاته.

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وأضافت أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت 3 آلاف شرطي إسرائيلي فيها بدعوى تأمين المستوطنين، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى.



ودعت شخصيات مقدسية للرباط في الأقصى يوم غد الأربعاء، في ذكرى احتلال القدس، للتصدي لاقتحامات كبيرة متوقعة للأقصى ومحاولات رفع علم الاحتلال فيه.



يذكر أن 4277 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى خلال أيار الماضي، وفق بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.-(بترا)