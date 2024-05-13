الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يستبيحون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)
مستوطنون يستبيحون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.


يشار إلى أن جماعات يهودية متطرفة قد دعت إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى غدا الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله.
--(بترا)


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