مستوطنون يضرمون النار بمقر "أونروا" في القدس للمرة الثالثة

ألقى مستوطنون، فجر الثلاثاء، مواد مشتعلة على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا"، في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع.

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وأضرم المستوطنون النيران في أجزاء من الساحة الخارجية لمقر الوكالة، وألقوا الحجارة باتجاهه.



وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني كان قد أعلن في التاسع من الشهر الحالي إغلاق المقر في القدس، لحين اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات الأمن المناسبة بسبب محاولة المستوطنين إحراقه مرتين خلال أسبوع.

وأكدت أونروا أن من مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي.



يذكر أن هذا الاعتداء هو الثالث الذي يتعرض له مقر "أونروا" بالقدس خلال أسبوع، حيث هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي المقر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحاولوا اقتحامه، وإضرام النيران في محيطه.-(وفا)