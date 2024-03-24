مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر"

اقتحم عدد كبير من المستوطنين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد" تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.



وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.



كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.



وقال شهود، إن شرطة الاحتلال شددت الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الأقصى في هذه الأثناء.



ويتوقع أن يشهد المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين، اقتحاما مركزيا من المستوطنين؛ للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".-(وفا)