مسدّس يُنهي مهمة ممثل الدبلوماسية البريطانية في المكسيك

أكدت الحكومة البريطانية أنها اتخذت «إجراءً مناسباً» بحق سفيرها في المكسيك، عقب تقارير صحافية عن إقالته من لأنه شهر سلاحاً داخل سيارة يستقلها موظفون في السفارة.



وقالت الحكومة إنها اتخذت إجراء بحق السفير جون بنجامين، من دون أن تؤكد ما اذا كان قد أقيل من منصبه.

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ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة أن «بنجامين... أقيل من منصبه كسفير بُعيد الحادثة في أبريل (نيسان)».



وأوضحت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة عمل للسفير الى شمال غرب المكسيك حيث تنشط العصابات المرتبطة بالمخدرات، لافتة الى أن المسؤولين الأجانب يتنقلون غالباً برفقة حراس شخصيين لدى زيارتهم مناطق خطرة في البلاد.



وأظهر مقطع مصوّر تمّ تداوله على منصة «إكس» هذا الأسبوع، ما يعتقد أنها اللحظة التي قام فيها بنجامين ممازحاً، بشهر سلاح في وجه أحد الأشخاص الجالسين في المقعد الخلفي للسيارة.



وقالت «فايننشال تايمز» إن الشخص الذي كان وجهه مموّهاً في المقطع المصوّر، هو موظف محلي في السفارة.



وكتب أحد مستخدمي «إكس» أنه «في سياق من عمليات القتل اليومية على أيدي تجار المخدرات في المكسيك، تجرأ (بنجامين) على المزاح»" بهذا الأسلوب، متحدثاً كذلك عن اتهامات بسوء معاملة الموظفين المكسيكيين في سفارة المملكة المتحدة في مكسيكو.



وتسيطر عصابات مرتبطة بالمخدرات على مساحات واسعة من المكسيك حيث يقتل نحو 80 شخصاً يومياً.



ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا إجراء مناسباً». وشدد على أن الحكومة تعتمد «مسار موارد بشرية صارماً» للتعامل مع «القضايا الداخلية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



ووفق الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، تولى بنجامين منصب السفير في المكسيك بين 2021 و2024. أما حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، فيشير الى أن مهمته في المكسيك انتهت في مايو (أيار).