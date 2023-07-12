الأربعاء 12 تموز 2023
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مسلمو البوسنة يبكون موتاهم بعد 28 عاماً على مذبحة سريبرينتسا

14 يوليو/تموز 1995، لاجئون من سريبرينيتشا قضوا الليل في الهواء الطلق
14 يوليو/تموز 1995، لاجئون من سريبرينيتشا قضوا الليل في الهواء الطلق
أحيا سكان البوسنة والهرسك يوم أمس الذكرى 28 لمجزرة سربرنيتسا التي وقعت عام 1995 وراح ضحيتها أكثر من 8300 مسلم، قتلوا على أيدي عناصر من جيش صرب البوسنة.اضافة اعلان

وأدى السكان صلاة الجنازة على 30 ضحية تم العثور على رفاتهم في مقابر جماعية حول المدينة، حيث يتواصل البحث عن رفات أكثر من 1200 مفقود.

وأقيمت الصلاة في مركز بوتوكاري التذكاري عند مدخل سربرنيتسا في شرق البوسنة، ودفن رفات الضحايا إلى جانب آلاف الضحايا الآخرين الذين دفنوا هناك في السنوات السابقة.

وكانت تقارير محلية أشارت إلى أن ما يقارب 20 ألفا من جنود صرب البوسنة شاركوا في الجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي هذه المدينة بعد السيطرة عليها.

مطالب بالمحاكمة
وتطالب أسر الضحايا بمحاكمة بقية المشاركين في تلك الجريمة، بعدما دانت محكمة لاهاي قائد جيش صرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش وزعيمهم السياسي رادون كاراديتش، وحكمت عليهما بالسجن مدى الحياة.

ويوم أمس الاثنين، تعهد الممثل السامي الدولي في البوسنة كريستيان شميت "بضمان اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينكر الإبادة الجماعية".

وفي يوليو/تموز 1995، وقبل أشهر من انتهاء الحرب، قامت القوات الصربية باعتقال وقتل أكثر من 8 آلاف رجل وفتى مسلم بعد استيلائها على مدينة سربرنيتسا، بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين للقوات الصربية. -الجزيرة+وكالات

المصدر : الجزيرة + وكالات
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