 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مسيرة الأعلام".. مستوطنون يدنسون القدس بذكرى احتلالها

مسيرة الأعلام
مستوطنون متطرفون خلال مشاركتهم في مسيرة الأعلام
نظمّت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، مسيرة الأعلام، احتفاءً بذكرى احتلال القدس عام 1967، وسط حراسة أمنية مشددة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان

وخلال المسيرة التي عبرت باب العامود في البلدة القديمة في القدس، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى وحاولوا تأدية طقوس تلمودية ورقصات.

وذكرت الأوقاف الإسلامية بالقدس أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت سلطات الاحتلال قد حشدت 3000 عنصرا أمنيا لتأمين مسيرة الإعلام وحماية المستوطنين المشارطين فيها.

وأعلن ايتمار بن غفير مشاركته مسيرة الأعلام.

ما هي مسيرة الأعلام؟؟
نُظمت مسيرة الأعلام في القدس أول مرة عام 1968، على يد الحاخام يهودا حزاني من المدرسة الدينية المعروفة باسم ميركاز هراف-مركز الحاخام، وتحولت إلى تقليد سنوي.

ويتم تنظيم المسيرة احتفاء بـ"يوم القدس" الذي يحيي فيه الاحتلال وفق التقويم العبري، ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967 والذي تسميه يوم توحيد القدس وإحلال السيادة الاسرائيلية واليهودية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية فيها.
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