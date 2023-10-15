الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاريع قرارات أمام الكونغرس لمنع دخول الفلسطينيين لأمريكا

مشاريع قرارات أمام الكونغرس لمنع دخول الفلسطينيين لأمريكا
مشاريع قرارات أمام الكونغرس لمنع دخول الفلسطينيين لأمريكا
يتجه الجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى تقديم تشريع لمنع الولايات المتحدة من قبول أي لاجئين فلسطينيين جدد قد يخرجون من الأزمة الحالية في غزة وتشريع آخر لترحيل الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، من الولايات المتحدة.اضافة اعلان
وقال النائبان توم تيفاني (جمهوري عن ولاية ويسكونسن) وأندي أوجلز (جمهوري عن ولاية تينيسي) إنهما خططا لتقديم "قانون ضمان عدم قبول المعتدين" أو (قانون غزة) من أجل منع إدارة الرئيس الأميركي جوزف بايدن من منح تأشيرات لأي حامل جواز سفر فلسطيني.
وسيمنع مشروع القانون أيضًا وزارة الأمن الداخلي من السماح للفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة من خلال برنامج الإفراج المشروط التابع للوكالة.
وقال توم تيفاني على موقع إكس "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بايدن بإساءة استخدام قواعد الإفراج المشروط والتأشيرات لدينا لإحضار الفلسطينيين الذين لم يتم التحقق منهم" مؤكدا لقد "قدمت قانون غزة لحماية الأمن القومي الأميركي".
-- (بترا)
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