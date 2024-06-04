مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن بشأن خطة بايدن لوقف الحرب على غزة

وزعت الولايات المتحدة الأميركية، الليلة الماضية، مشروع قرار على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن خطة الرئيس الأميركي، جوزف بايدن لوقف الحرب على غزة.

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وحسب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فان مجلس الأمن "يرحب بالاتفاق الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 أيار، ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير ودون شروط".



وتنص الفقرة الثانية من مشروع القرار على أن المجلس "يلاحظ أن التنفيذ السريع لهذا الاتفاق سيمكن من وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة".



ويؤكد مشروع القرار في الفقرة الثالثة "أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه، بهدف تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه".

وتنص الفقرة الرابعة على أن المجلس "يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

وفي ديباجة مشروع القرار، فان المجلس سيؤكد "أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف الأعمال العدائية في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية الإضافية".

-- (بترا)