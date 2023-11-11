السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصادر إسرائيلية تكشف عدد مقاتلي حماس وتؤكد أن الحركة بعيدة عن الانهيار

كتائب القسام
كتائب القسام
قال موقع المونيتور الإلكتروني إنه رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن القادة الإسرائيليين يعترفون بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت بعيدة عن نقطة الانهيار على الرغم من تدمير البنية التحتية في شمال القطاع.اضافة اعلان
وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع للمونيتور -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الحركة ما زالت تحتفظ بمعظم قوتها.
وأضاف أن مقاتلي الحركة يختبئون تحت الأرض وبإمكانهم التنقل بين جنوب القطاع وشماله من خلال شبكة الأنفاق الواسعة التي حفرتها حماس تحت غزة.
وقال الضابط الإسرائيلي إن هيكل القيادة التابع لحماس هو الذي تحمل العبء الأكبر من الأضرار حتى الآن، في حين لم يصب معظم مقاتلي الحركة الذين يقدر عددهم بـ20 ألفا.
ويرى الخبراء العسكريون أن القضاء على حماس ليس أمرا سهلا من الناحية العسكرية، لأن فصائل المقاومة لا تزال قادرة على القتال، وقد يتطلب الأمر أشهرا وربما حتى سنوات حسب بعض المحللين.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن والمتمثل في القضاء على حركة حماس.
وأضاف المصدر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تلحق ضررا بحركة حماس وبنيتها التحتية، لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجية حماس.
ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصيب 27 ألفا و490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.-(الجزيرة)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"بينما نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف". يقول ماكرون

ماكرون: لا مبرر لقتل الأطفال والنساء في غزة.. ولا شرعية للقصف

منذ 38 دقيقة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- (رويترز)

الرئيس الإيراني: حان وقت الفعل بدل الكلام

منذ2 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

168 دولة مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير.. و5 ضد

منذ2 ساعة
تقرير أممي: إسرائيل تقتل 134 طفلاً في غزة يوميًا

يونيسف: حياة مليون طفل على شفير الهاوية في غزة

منذ3 ساعة
مدرسة تابعة للأونروا تعرضت لقصف إسرائيلي

ارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

منذ18 ساعة
thumbs_b_c_24587da58766be9b91d4125eab43a635

"كير" تدين تصريح كيربي حول عدم وجود "خط أحمر" لـ"إسرائيل"

09 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

د. محمد حسين المومني |اليوم

على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

خالد دلال |اليوم
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات | منذ14 ساعة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات | منذ14 ساعة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 