السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصدر: أمريكا تتخلى عن طروحاتها السياسية بسبب ضغط دول إسلامية

مصدر: أمريكا تتخلى عن طروحاتها السياسية بسبب ضغط إسلامي
مصدر: أمريكا تتخلى عن طروحاتها السياسية بسبب ضغط دول إسلامية
تخلت الولايات المتحدة عن التصريحات السياسية في بيان قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بسبب ضغوط شديدة من الدول الإسلامية.

صرح بذلك مصدر في أحد الوفود المشاركة في القمة وقال: "اضطرت الولايات المتحدة إلى التخلي عن الطروحات السياسية بسبب الضغوط الشديدة من الأعضاء المسلمين في آبيك".

وينص البيان الذي تم تبنيه في قمة سان فرانسيسكو على أنه لكي تكون سياسات دول آبيك فعالة، يجب الاستجابة لمصالح كافة الشعوب والاقتصادات. ووفقا للوثيقة، ألمح بعض المشاركين أنهم "لا يعتبرون آبيك منصة مناسبة لمناقشة القضايا الجيوسياسية".

كما أعرب المشاركون في القمة عن استعدادهم لإصلاح منظمة التجارة العالمية، ودعوا إلى تشكيل بيئة تجارية واستثمارية حرة ومفتوحة وعادلة ويمكن التنبؤ بها، وأكدوا من جديد التزامهم بإبقاء أسواقهم مفتوحة ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد.

وأصدرت الولايات المتحدة بشكل منفصل بيانا بصفتها رئيسة القمة، قالت فيه إن النزاع في أوكرانيا يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي ويعيق نموه، ويؤدي كذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك، الذي يرأس الوفد الروسي، إن الإعلان النهائي للاجتماع في سان فرانسيسكو يأخذ في الاعتبار موقف موسكو ولا يحتوي على أي مواضيع سياسية سامة.

ويشار إلى أن آبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لآبيك في عام 2023. RTاضافة اعلان
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