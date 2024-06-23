 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطار مانشستر يلغي رحلاته بسبب انقطاع الكهرباء

مطار مانشستر
مطار مانشستر

شهدت الرحلات المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا إلغاءات وتأخيرات كبيرة اليوم الأحد بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق، وفقا لمتحدث باسم المطار.

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وأضاف المتحدث أنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين، نقلا عن رويترز.


وكانت شبكة سكاي نيوز أول من قدم تقريرا عن الاضطراب وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني.

 

وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.


وقال المتحدث "من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرر أن يغادروا من صالتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. 


وعلى الركاب المقرر أن يغادروا من الصالة ثلاثة الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن يمكن أن يتأثروا بالتأخيرات".

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