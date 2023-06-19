الثلاثاء 20 حزيران 2023
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معاناة السودانيين تتفاقم.. ارتفاع الأسعار ونقص الوقود

معاناة السودانيين تتفاقم.. ارتفاع الأسعار ونقص الوقود
معاناة السودانيين تتفاقم.. ارتفاع الأسعار ونقص الوقود
بعد مرور أكثر من شهرين على القتال، يعاني السودانيون من ارتفاع هائل في الأسعار ونقص في الوقود جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي.اضافة اعلان
وقد قضى مئات الآلاف من المدنيين في الخرطوم عدة أسابيع دون مياه نظيفة وكهرباء، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأسفر الاقتتال عن خسائر فادحة في البنية التحتية المدنية بالمناطق الحضرية المكتظة بالسكان، لا سيما في المواقع داخل وحول العاصمة الخرطوم وفي دارفور.
كما لحقت أضرار جسيمة بمحطات الكهرباء والمياه، ولم يتمكن الفنيون من الوصول إليها لإجراء الإصلاحات اللازمة.
فيما تسري مخاوف متزايدة من تفشي الأمراض حيث ما تزال هناك جثث ملقاة في العراء يصعب الوصول إليها بسبب القتال، كما أن 20 % فقط من المرافق الطبية ما تزال تعمل.
من ناحية ثانية، أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وجود احتياجات إنسانية "ملحة" في وادي حلفا قرب الحدود مع مصر نظرا لتكدس آلاف من السودانيين.
وقال عثمان بلبيسي على "تويتر" "المنظمة الدولية للهجرة تحث المانحين على زيادة التمويل بشكل عاجل لدعم الملايين المتضررين من الصراع المستمر في السودان والدول المجاورة".
يذكر أن هدنة قصيرة اتفق عليها الطرفان المتنازعان في جدة دخلت حيز التنفيذ صباح أول من أمس، فيما عم الهدوء النسبي البلاد، بعد أيام عصيبة من القتال العنيف.
وسبق أن أعلن خلال الأشهر الماضية عن عشرات الهدن بين الجانبين، إلا أن أي منها لم تصمد طويلا، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات.
في كلمة بافتتاح مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان، المنعقد في جنيف حاليا، شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس على أن الوضع بات كارثيا، محذرا من أن الأزمة تؤثر على دول الجوار والمنطقة برمتها.
كما أبدى قلقه العارم من العنف المتجدد واتخاذه أبعادا قبلية، وحث أطراف النزاع على الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات للمحتاجين.
كذلك، دعا إلى وقف استهداف عمال الإغاثة ومقار ومخازن المنظمات الأممية.
ودعا مؤسسات الإغاثة الدولية مستعدة لمضاعفة جهودها في السودان، موضحا في الوقت عينه أن 17 % فقط من التمويل المطلوب لمساندة السودانيين هو المتاح حاليا.-(وكالات)
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