مع دخولها الأسبوع الثاني عشر.. اشتباكات السودان تتصاعد

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احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، كما تواصلت الاشتباكات في مناطق أخرى بالعاصمة السودانية، وسط غياب أي مؤشر على تهدئة محتملة للصراع المستمر منذ منتصف نيسان(ابريل) الماضي.وشهدت المعارك تصعيدا لافتا بأم درمان، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش دفعه بقواته الخاصة لتطويق ما سماه التمرد هناك.ونقل عن مصدر طبي قوله إن أحد مستشفيات أم درمان استقبل 50 مصابا على الأقل، جراء الاشتباكات في المدينة.كما سمع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان، مع دخول الحرب في العاصمة ومناطق في غرب البلاد أسبوعها الثاني عشر.وبالتزامن، حلقت طائرات حربية في سماء مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، وكان الجيش السوداني كثف في الأيام الماضية الضربات الجوية على قوات الدعم السريع بالخرطوم.وفي تطور آخر، في الخرطوم ونقلا عن مصدر عسكري قال إن الجيش السوداني دمر رتل إمداد لمن وصفهم بالمتمردين في مقر هيئة العمليات بمنطقة الرياض شرقي الخرطوم.وفي إطار الاشتباكات الجارية، أعلنت قوات الدعم السريع أمس أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني الذي أكد من جهته إسقاط طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.وحتى الآن، قتل أكثر من 3 آلاف شخص وأصيب آلاف آخرون ونزح مئات الآلاف جراء المعارك التي امتدت لتشمل إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان والنيل الأزرق.آليات التنفيذسياسيا، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن أسباب الفشل المتكرر لوقف إطلاق النار تعود لافتقاره لآليات تنفيذ صحيحة، على حد وصفه.وشدد عقار على أن السودانيين "هم من بدأوا الحرب، وهم من تأثروا بها، لذلك فإنهم مسؤولون عن إنهائها".وكان المسؤول السوداني وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة غير معلنة هي الثانية له خلال شهر.وبحسب مصدر دبلوماسي سوداني، سيجري عقار مباحثات مع الحكومة الإثيوبية وعدد من المنظمات الإقليمية بشأن الملف السوداني.ولم تسفر المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية حتى الآن عن تقدم باتجاه تسوية سياسية للصراع القائم في السودان.وفي إطار مساعي التسوية، اقترحت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) مؤخرا عقد لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كما عرضت المنظمة مقترحات أخرى للتسوية.بيد أن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أبدى قبل أيام تحفظات على مبادرة إيغاد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تسعى لإدخال قوات دولية إلى السودان وجعل منطقة الخرطوم منزوعة السلاح، ولهذا توصف بأنها مبادرة احتلال، وفق تعبيره.الى ذلك، أعلن المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بجنوب دارفور مبايعته للدعم السريع والوقوف إلى جانبه.وقال الناطق باسم المكتب في خطاب مصور إن الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو الجيش والدعم السريع إلى مواصلة التفاوض، كما تدين قتل المدنيين العزل وتدمير المؤسسات الرسمية بالطيران.ودعت أبناء هذه القبائل بالجيش إلى الانحياز لما سمته "خيار الشعب" ووقع على البيان22 مكونا اجتماعيا على رأسهم البنى هلبة، والترجم، والهبانية، والفلاته، والمسيرية، والرزيقات والتعايشة.وكشفت مصادر عن سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من مراكز الشرطة بإقليم دارفور المكون من خمس ولايات.يذكر أن قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو تتقاسمان مناطق النفوذ في هذا الإقليم، الذي اختبر سنوات سوداء مريرة من الاقتتال.ذكريات أليمةومنذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف نيسان(أبريل) الماضي (2023)، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لا سيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.ويزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من مليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيول، وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين.ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فما يزال التوتر مستمرا منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه.وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبيا، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش والدعم السريع قبل شهرين.وأجج هذا الاقتتال الذي تفجر بين الجانبين المخاوف من أن ينزلق هذا الإقليم مجددا في أتون حرب أهلية وقبلية طاحنة.-(وكالات)