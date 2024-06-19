مفوضية حقوق الإنسان.. "ربما" انتهك الاحتلال القوانين الأساسية للحرب في غزة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».



وفي تقرير يقيّم ست هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي «ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».

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وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب، أو على الأقل تُقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».



وأسفر الهجومان الجوي والبري الإسرائيليان على غزة عن استشهاد ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة «حماس»، وفقاً لسلطات الصحة هناك.



وشنّ الاحتلال حملته، بعد أن نفّذ مقاومون من «حماس» هجوماً عبر الحدود على جنوب فلسطين المحتلة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تزعم إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.



وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين، خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربع رهائن، قد يصل إلى حد جريمة حرب، لكنها قالت أيضاً إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز المسلَّحين الفلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.