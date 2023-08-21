مقتل إسرائيلية بعملية إطلاق نار في الخليل

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قتلت إسرائيلية وأصيب مستوطن اليوم الاثنين، بجروح حرجة، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إطلاق النار جنوب الخليل تم من مركبة مسرعة والمنفذون نجحوا في الانسحاب.وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار قرب الخليل، منها إصابة خطرة نقلت للمستشفى بينما وصفت الإصابة الثانية ببالغة الخطورة، قبل أن يعلن عن مقتلها متأثرةً بجراحها.وقالت صحيفة يديعوت، "إن المستهدفان بعملية إطلاق النار مستوطن (35 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، ومستوطنة (40 عامًا) بجراح بالغة أعلن عن مقتلها لاحقًا.وأكدت القناة 7 العبرية، أن جيش الاحتلال ضرب طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي وقعت فيها العملية جنوبي الخليل.-(صفا)