السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

صاروخ للمقاومة
صاروخ للمقاومة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم السبت ، عن مقتل مستوطنة في تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.-(بترا )اضافة اعلان
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