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السبت 07 تشرين الأول 2023
8:30 ص
مقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة
صاروخ للمقاومة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم السبت ، عن مقتل مستوطنة في تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.-(بترا )
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