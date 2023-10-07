مقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم السبت ، عن مقتل مستوطنة في تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.-(بترا )