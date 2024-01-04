مقتل إمام مسجد في إطلاق نار بولاية نيوجرسي الأمريكية

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BREAKING: An imam has been critically injured in a shooting outside a mosque in Newark, New Jersey, according to Newark Police. @StephanieTVNews with @fox5ny joined us live with details. @livenowfox pic.twitter.com/huExuW7L26 — Josh Breslow (@JoshBreslowTV) January 3, 2024

قالت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأميريكة الليلة الماضية إن إمام مسجد في مدينة نيوارك، أطلق عليه النار من قبل مجهول، ما إدى إلى وفاته.وقال المدعي العام في مقاطعة إسيكس تيد ستيفنز، في مؤتمر صحفي، إن الإمام "حسن شريف" كان في سيارته عندما أصيب بالرصاص أكثر من مرة خارج مسجد مُحمد نيوارك حوالي الساعة السادسة صباحًا، ونقل إلى المستشفى الجامعي، حيث أعلنت وفاته بعد الظهر.من جانبها، قالت المتحدثة باسم إدارة السلامة العامة بالمدينة كاثرين آدامز، إن "الحادث قيد التحقيق، ولم يحتجز أي شخص حتى الآن، فيما لا يزال الدافع غير واضح".وفي هذا الصدد، قال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في بيان صحفي "في هذا الوقت ليس لدينا أية معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع التحيز"، مشيرا إلى إن مكتبه يعمل مع مكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس وإدارة شرطة نيوارك لتحديد هوية المشتبه به في القضية.وأضاف بلاتكين "في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث التحيز ضد أفراد المجتمع المسلم، فإننا نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف في ولايتنا".وتابع "سيتم بالطبع استكشاف كل زاوية ممكنة، والتحقيق بشكل كامل في كل خيط لتقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة".إلى ذلك، قال الإمام وحي الدين شريف، داعية مجلس الأئمة في نيوجيرسي، في تصريحات صحفية، إن شريف أصيب بالرصاص مرتين في ساحة انتظار السيارات بالمسجد، مشيرا إلى أن المرحوم تعرض للهجوم تحت تهديد السلاح خارج المسجد قبل عدة أشهر، وأيضا بعد صلاة الفجر.وأضاف "في تلك الحادثة، قام الإمام شريف بإبعاد السلاح من يد المشتبه به الذي هرب، ولم يتم القبض عليه".