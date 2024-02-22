الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار شرق القدس (فيديو)

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سيارة إسعاف إسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.اضافة اعلان

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن "3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة في المكان بتحييد المنفذين في المكان".

وأضافت الشرطة أنه "من خلال عمليات البحث التي أجريت في المكان، تم العثور على منفذ ثالث حاول الهرب، وتم تحييده أيضا".

بدورها، لفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى "أحد المنفذين تعمد الاصطدام بأحد المركبات (افتعل حادث) وتسبب بأزمة سير خانقة ومن ثم ترجل المنفذون الثلاثة وفتحوا النار على المركبات بشكل مباشر بواسطة بندقيتين M16 ومسدس".

إلى ذلك، أفادت نجمة داود الحمراء بأن "9 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة بإطلاق نار على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من معاليه أدوميم، وقتل أحدهم، وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للجرحى في الميدان وتم نقلهم إلى المستشفيات".

وأورد موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذا الحادث يأتي في ظل حالة تأهب قصوى من شرطة القدس، حيث تخشى الأجهزة الأمنية من اندلاع أعمال شغب خلال شهر رمضان المقبل بالتزامن مع الحرب في غزة.
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