مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار شرق القدس (فيديو)

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اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/VkGK8NH1NG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 22, 2024

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن "3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة في المكان بتحييد المنفذين في المكان".وأضافت الشرطة أنه "من خلال عمليات البحث التي أجريت في المكان، تم العثور على منفذ ثالث حاول الهرب، وتم تحييده أيضا".بدورها، لفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى "أحد المنفذين تعمد الاصطدام بأحد المركبات (افتعل حادث) وتسبب بأزمة سير خانقة ومن ثم ترجل المنفذون الثلاثة وفتحوا النار على المركبات بشكل مباشر بواسطة بندقيتين M16 ومسدس".إلى ذلك، أفادت نجمة داود الحمراء بأن "9 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة بإطلاق نار على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من معاليه أدوميم، وقتل أحدهم، وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للجرحى في الميدان وتم نقلهم إلى المستشفيات".وأورد موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذا الحادث يأتي في ظل حالة تأهب قصوى من شرطة القدس، حيث تخشى الأجهزة الأمنية من اندلاع أعمال شغب خلال شهر رمضان المقبل بالتزامن مع الحرب في غزة.