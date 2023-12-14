الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب غزة

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية.

وقال مستشفى سوروكا الاسرائيلي، الليلة الماضية، إنه وصل إلى المستشفى 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهتها أفادت المتحدثة باسم مستشفى بيلنسون الإسرائيلي بأنه تم إجلاء 3 جنود جرحى من مناطق القتال في قطاع غزة.

وذكرت أنه يوجد في المستشفى حاليا 23 جنديا جريحا اثنان منهم في حالة خطيرة و11 بحالة متوسطة.

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ووفق هيئة البث الاسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 445، منذ 7 تشرين الأول الماضي.-(وكالات)

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