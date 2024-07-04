مقتل وجرح 9 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط وجندي وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين في هجومين بشمال قطاع غزة الليلة الماضية، كما نفذت المقاومة عدة عمليات ضد قوات الاحتلال بالقطاع.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل ضابط من الكتيبة الـ75 وإصابة ثلاثة آخرين في معارك شمالي القطاع.



كما قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل القتال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وقتلت خلال الساعات 24 الماضية عددا من المسلحين وعثرت على وسائل قتالية مختلفة.



وأضاف الجيش أن سلاح الجو قصف عددا من المسلحين في وسط قطاع غزة كما شنت طائرات حربية غارات في منطقة رفح استهدفت مسلحين وبنى تحتية في المدينة.



عمليات أخرى للمقاومة

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وبدورها قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها استهدفوا مقر قيادة عمليات الاحتلال في الحي وأوقعوا عددا من أفراده بين قتيل وجريح.



ونشرت القسام مشاهد لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين داخل مبنى تحصنت داخله في الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وفي رفح جنوبا، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذيفتين من نوع الياسين 105 في المخيم الغربي بتل السلطان.-(الجزيرة)