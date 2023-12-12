الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 20 جنديا من جيش الاحتلال بنيران صديقة

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال
أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، إحصائيات الخسائر في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحفية إن 20 جنديا قتلوا في قطاع غزة بنيران صديقة عن طريق الخطأ.اضافة اعلان

ولفتت الى أنه جرى تبادل لإطلاق نار مع عدد من الجنود تم تحديدهم كمقاومة فلسطينية عن طريق الخطأ، لافتة الى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من الجو، والدبابات، إضافة لتعرض بعضهم لإطلاق نار من مقاتلي الهندسة العسكرية.

وبررت قوات الاحتلال حجم الخسائر الكبيرة حسب الصحيفة العبرية، بحجم القوات الهائلة المتواجدة في الميدان، إضافة لاستمرار القتال بضراوة مع عناصر المقاومة الفلسطينية، ونقص التنسيق بين قوات جيش الاحتلال.

أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

وأشارت الصحيفة نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مقتل جندي إسرائيلي إضافي أمس الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 105.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 7 أكتوبر الماضي.-(وكالات)
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