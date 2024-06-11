 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 39 وفقدان 150 مهاجرا في حادث قبالة سواحل اليمن

مقتل 39 وفقدان 150 مهاجرا في حادث قبالة سواحل اليمن
مقتل 39 وفقدان 150 مهاجرا في حادث قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مقتل 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين، في حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن في غرق قارب.

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وأكد المتحدث باسم المنظمة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن القارب الذي غرق قبالة سواحل اليمن أمس الاثنين، أسفر عن مقتل 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين، فيما استطاع 71 شخصا النجاة، مشيرا الى أن القارب كان يقل 260 مهاجرا.


وأضاف، في الآونة الأخيرة ازدادت حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، ولا سيما قبالة الساحل الشرقي والغربي لليمن، حيث لقي عشرات المهاجرين حتفهم غرقا بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتوقع تقرير حديث للأمم المتحدة أن يستقبل اليمن أكثر من 44 ألف لاجئ صومالي خلال العام الحالي، في حين وصل 97 ألف مهاجر إلى اليمن من القرن الأفريقي العام الماضي.

 


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